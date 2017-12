Ascomcer irá funcionar em regime Hospital-Dia

A Associação Feminina de Combate ao Câncer (ASCOMCER) vai funcionar na modalidade Hospital-Dia. A aptidão foi concedida à entidade por meio da Portaria nº 1.528, instituída pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e publicada no dia 21 de setembro deste ano no Diário Oficial da União. Além do tratamento oncológico já prestado pelo Hospital, ele também poderá realizar procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos, com 10 leitos. A previsão é que o início das atividades ocorra em janeiro do próximo ano.



“Agora, a ASCOMCER poderá ser indicada quando a permanência do paciente na unidade for requerida por um período máximo de 12 horas. Isso vai permitir maior resolutividade para todas as partes. O paciente vai ter mais agilidade no processo de reabilitação, ele vai ficar internado em período menor, enquanto a instituição terá os custos reduzidos com hospedagem e rouparia”, reforça a assessora de comunicação do hospital, Sara Tellado.



O Hospital-Dia, também conhecido como serviço de internação parcial, é uma modalidade de atendimento em hospital, na qual o paciente utiliza com regularidade os serviços da instituição na maior parte do dia, para fins de tratamento ou reabilitação. Sara ressalta que além de possibilitar maior administração de leitos, o novo regime é uma conquista para a cidade de modo geral.



“É uma grande alegria, uma conquista que veio após um longo período de trabalho. Isso permitirá maior gerenciamento dos leitos e redução no tempo em que o paciente ficará internado no hospital, evitando que ele seja cometido por outras doenças”, afirma.