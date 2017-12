Show beneficente arrecada fundos para projeto de restauração do Abrigo Santa Helena

O Abrigo Santa Helena realiza neste mês show beneficente com Pedro Bismarck. O espetáculo, nomeado de “Nerso 30 Anos de Riso”, será encenado no palco do Cine-Theatro Central, no dia 14 de dezembro. O evento é patrocinado pela Caixa Econômica Federal e tem o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



“O prédio do abrigo é de 1895 e, este ano, nós pedimos o seu tombamento, mas para realizar o projeto de restauração nós precisamos de recursos. A Caixa sugeriu que fizéssemos um evento cultural para poder levantar a verba para o projeto”, explicou o presidente da instituição, Antônio Carlos Estevão.



Após a orientação do banco, o presidente do Abrigo já tinha um nome em mente. “Perguntamos se poderia ser com o Pedro, já que ele é benfeitor e padrinho do Abrigo, e disseram que sim”, exclamou.



Toda a verba arrecada será destinada na confecção do projeto de restauração do prédio. “O prédio tem um valor histórico e representa um marco de um período de efervescência de Juiz de Fora, quando a cidade era a 13º mais importante do Brasil e um pólo de desenvolvimento, em pleno século XIX”, relembrou Estevão.



Mesmo que ainda esteja no primeiro estágio do tombamento, a instituição dá um passo à frente na tentativa de concluir o projeto de restauração. “Com o projeto em mãos, podemos procurar algum órgão que possa financiar a restauração do prédio”, ressaltou.



A assessoria de comunicação da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) informou que o pedido do Abrigo se encontra na fila para o processo de instrução histórica e arquitetônica, no qual a equipe da Fundação realiza o levantamento da história e da arquitetura da construção.



Os ingressos para o show, que também celebra os 30 anos de carreira de Pedro Bismarck, podem ser adquiridos na bilheteria do Cine-Theatro Central, na Ótica Juiz de Fora e na loja Zé Kodak. O valor da entrada inteira é de R$30 e a meia, R$15.



A classificação do espetáculo é de 14 anos e a apresentação começa às 20h de quinta-feira, 14 de dezembro. O Cine-Theatro Central está localizado na Praça João Pessoa, s/nº, Centro.

O ABRIGO



Com o objetivo de acolher idosos com mais de 60 anos e proporcionar a eles uma vida mais digna e honrada, o Abrigo Santa Helena foi fundado em 10 de outubro de 1915. Atualmente, 145 idosos residem na instituição, onde realizam todas as suas atividades do cotidiano e recebem cuidados nas áreas de saúde e estética.