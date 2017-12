Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Civil em Juiz de Fora

Um homem de 45 anos, suspeito de tráfico, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no bairro Valadares, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira, 30. Segundo informações da PC, o detido é natural de Volta Redonda (RJ).



Conforme informações do titular da Delegacia Especializada Antidrogas, Delegado Rogério Woyame, a ação foi possível após informações de que o investigado estaria guardando drogas em uma pousada no bairro. No local, a equipe de policiais civis encontrou mais de 200 pedras de crack, duas porções de maconha, balança de precisão, um veículo e aproximadamente R$500.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, a prisão foi ratificada por tráfico e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.