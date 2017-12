No Dia Mundial de Combate à Aids, tuberculose também entra em pauta

As doenças oportunistas são uma das principais preocupações dos médicos em relação aos pacientes soropositivos em tratamento. E a tuberculose é a doença que mais mata pacientes com Aids no país. Por isto, neste 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) aproveita para chamar a atenção de toda a população para a importância do diagnóstico precoce e tratamento correto da tuberculose.

Pessoas infectadas pelo HIV têm quase 30 vezes mais chance de ter tuberculose do que as pessoas sadias. Cerca de 12% dos brasileiros infectados pela bactéria da tuberculose são também portadores do vírus da Aids.

Mas a preocupação não deve estar apenas entre os portadores de HIV. A tuberculose é uma doença que acomete pessoas no país inteiro, mas tem tratamento ofertado gratuitamente no SUS e tem cura. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais rápido for iniciado o tratamento e seguido corretamente até o fim, maiores as chances de cura e redução dos riscos de possíveis complicações.

Segundo a enfermeira referência técnica do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, do Setor de Doenças Transmissíveis da Vigilância Epidemiológica, Maria Hélida Pires de Almeida, o alerta deve ser a tosse. Se a pessoa está tossindo há mais de duas semanas, deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa, onde o exame de escarro é solicitado e enviado para o laboratório. “A identificação do sintomático respiratório é fundamental para o diagnóstico precoce”. Na UBS, o escarro é recolhido e enviado para análise. Caso seja positivo, segundo Hélida, o paciente já inicia o tratamento. “Quanto mais cedo os doentes forem tratados, maiores são nossas chances de interromper a cadeia de transmissão.”

O tratamento dura seis meses e deve ser seguido à risca. Isto porque se o paciente deixa de tomar a medicação ou toma de forma inconstante, a bactéria se torna resistentes ao antibiótico, levando à necessidade de uso de medicamentos mais fortes, por mais tempo e contribuindo para a disseminação de bactérias resistentes.

OS SINTOMAS

Os sintomas mais frequentes são tosse, perda de peso, catarro, febre e sudorese à noite. Mas, no início, pode aparecer apenas a tosse. Então fique atento, se está tossindo há duas semanas, não pense duas vezes, vá ao posto de saúde mais próximo e faça o teste do escarro.

No município, os pacientes devem procurar as UBSs de seus bairros. Se você mora em área descoberta, procure o Serviço de Tisiologia no PAM Marechal , térreo, loja 7.

“DEZEMBRO VERMELHO”

O dia 1º de dezembro será marcado por mobilização no Calçadão da Rua Halfeld, entre 9h e 13h. Quem passar em frente ao Cine-Theatro Central receberá informações sobre a tuberculose e também sobre as formas de prevenção e tratamento da Aids.

O momento mais importante do dia acontece com o “Ato em Defesa da Vida”, com concentração no Parque Halfeld, às 11 horas, e saída às 12 horas até o Cine-Theatro Central, onde será formado laço humano, e encerramento com apresentação cultural.

