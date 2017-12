Pesquisa registra variação de preços de itens natalinos

A Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nessa quinta-feira, 30, o primeiro “Guia do Consumidor Especial de Natal” de 2017. A pesquisa compara semanalmente os preços de 59 produtos típicos das festas de final de ano, em oito supermercados da cidade.

Os produtos pesquisados são divididos nas categorias bebidas, carnes, frutas, enlatados e outros. A ameixa seca com caroço foi o item que apresentou maior variação dentre todos os itens da lista (340%). A sidra foi a bebida com maior diferença de preço (126,7%). Dentre as carnes, o pernil com osso lidera a lista com (51,4%) de variação. O azeite extra-virgem foi o enlatado com maior diferença de preço registrada (61,5%).

A lista completa com todos os itens e as variações de preços pode ser conferida em anexo.

Fonte: Agência Brasil