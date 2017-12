Dezembro Laranja chama atenção para cuidados com o sol

O rosa em outubro alerta para o câncer de mama; o azul em novembro chama atenção para o câncer da próstata; já o laranja, em dezembro, foi escolhido para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pele, o tumor de maior incidência no país. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que todos os anos surgem mais de 176 mil casos da doença. Informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) dão conta de que um em cada quatro casos diagnosticados de câncer são de pele.

Através do slogan “Se exponha, mas não se queime”, a campanha “Dezembro Laranja” pretende conscientizar e educar as pessoas sobre os riscos do câncer da pele decorrentes da exposição excessiva ao sol sem proteção, lembrando que filtro solar não é o único cuidado contra a radiação ultravioleta. “As pessoas também precisam ter cuidado com o tempo de exposição ao sol, principalmente no período de 10h às 15h, em que a radiação é maior, e, dependendo da época do ano e da localidade, é preciso se precaver ainda mais, sendo necessário estender até às 16h. Além disso, o uso do guarda-sol, de chapéus e óculos escuros, que protegem a retina, se torna indispensável”, explica Shirley Gamonal, médica dermatologista especialista da SBD.

A mensagem também visa atingir, sobretudo, quem trabalha sob o sol ou ao ar livre e as pessoas em seu cotidiano profissional e em momentos de lazer. “Pessoas que já tiveram câncer ou histórico familiar, aquelas que se queimam com facilidade quando estão expostas à luz solar e os trabalhadores de áreas abertas, como carteiros, vendedores ambulantes, empregados de construção civil, jardineiros. Também integram a população de risco pessoas que praticam esporte ao ar livre, albinos, quem já fiz transplante de algum órgão e aqueles com alguma cicatriz de longa duração”, afirma Shirley.

MUTIRÃO NACIONAL

A primeira ação do Dezembro Laranja ocorre neste sábado, 2, de 9h às 15h, quando cerca de três mil dermatologistas voluntários prestarão atendimento, esclarecimento e aconselhamento quanto à importância de adotar medidas preventivas. As consultas serão realizadas de forma gratuita em cerca de 130 postos de atendimento espalhados por todo o Brasil.

Em Juiz de Fora, as atividades serão realizadas pelo Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) e Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no mesmo horário e molde do movimento nacional.

Conforme o médico e professor de dermatologia da UFJF Aloísio Gamonal, que coordena a ação no HMTJ, além de exames de triagem, “será a oportunidade para que as pessoas recebam orientações sobre a doença e as formas de preveni-la”. Os interessados deverão procurar a recepção principal do Hospital, e serão atendidos por ordem de chegada.

Shirley, que também coordena as ações no HU-UFJF, revela que a expectativa é que o mutirão do hospital atenda a mais de 300 pessoas neste sábado. O atendimento é aberto a toda a população.

SOBRE O CÂNCER DE PELE

O câncer da pele é provocado pelo crescimento anormal das células que compõem a pele. Existem diferentes tipos da doença, que podem se manifestar de formas distintas, como uma pinta ou mancha, geralmente acastanhada ou enegrecida, como também uma ferida que não cicatriza. Os mais comuns são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelu¬lar – chamados de cânceres não melanoma –, que apresentam altos índices de cura quando diagnosticados e tratados precocemente. Um terceiro tipo, o melanoma, apesar de não ser o câncer de pele mais incidente, é o mais agressivo e potencialmente letal. Quando descoberta no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura.

Desde a implantação da campanha, em 1999, foram atendidas mais de 500 mil pessoas em todo o Brasil, com 40 mil casos da doença detectados, de acordo com a SBD. Atualmente, a ação nacional assiste a cerca de 30 mil pessoas a cada ano por meio do exame preventivo gratuito contra o câncer da pele.

POSTOS DE ATENDIMENTO EM JUIZ DE FORA

Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário e Maternidade Therezinha de Jesus - Faculdade Suprema

Coordenador local: Aloísio Gamonal

Rua Dr. Dirceu de Andrade, nº33, São Mateus

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

Coordenadora local: Shirley Gamonal

Serviço de Dermatologia - Rua Eugênio Nascimento, s/nº, bairro Dom Bosco

Contato para o público: (32) 4009-5300 / 4009-5100