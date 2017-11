Settra divulga lista de agendamento para vistoria de veículos do transporte escolar em 2018

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizou nesta quinta-feira, 30, a lista de agendamento para vistoria de veículos que prestam serviço no transporte escolar da cidade. A relação pode ser acessada no portal da PJF. No link, os proprietários de vans escolares também poderão ter acesso aos documentos necessários para o processo. A inspeção começará em 22 de janeiro, e irá até 9 de fevereiro de 2018.



Mais de 300 veículos deverão passar pela vistoria, que é obrigatória para renovação do Cartão de Identificação Veicular (CIV), documento necessário para exercer a atividade regularmente. Os proprietários de transporte escolar que não renovarem o alvará ou que descumprirem o prazo determinado para a realização da vistoria poderão ser autuados.

NOVIDADES



Desde a segunda vistoria do transporte escolar deste ano, realizada no início do segundo semestre, a Settra disponibilizou aos permissionários a consulta do dia e horário em que deveriam realizar o procedimento, através do Portal da PJF. Desta forma, já foi possível perceber a economia de R$3.045,80 por demanda de envio de correspondências aos permissionários do serviço.



Outra novidade foi à criação, em parceria da Settra com a Secretaria de Comunicação Social (SCS), de espaço no site onde está disponibilizada a listagem dos veículos regularizados, bem como local e horário atendidos por eles. As informações também podem ser acessadas no endereço do transporte escolar.

Fonte: Assessoria