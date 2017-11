Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Juiz de Fora

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, no Centro de Juiz de Fora, nessa quarta-feira, 29, a operação “Coiffeur“, que culminou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos, pelo crime de tráfico de drogas.



De acordo com o Titular da Delegacia Especializada de Antidrogas (DEA), Delegado Rogério Woyame, a ação foi possível após denúncias recebidas pelo Disque Denúncia Unificado (DDU), informando sobre a venda de entorpecentes no salão de cabeleireiro do suspeito. Durante a ação, foram apreendidos materiais para refino da droga, cocaína em pó, crack em pedras e um automóvel.



Ainda segundo o Delegado, a colaboração de populares denunciando pontos de vendas de drogas foi de fundamental importância. “Os policiais civis continuarão atentos aos anseios dos cidadãos, visando respostas rápidas e precisas”, concluiu.

Da redação/Assessoria