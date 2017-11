SIRCOM organiza ação para arrecadar brinquedos para o Natal de crianças carentes

Vem chegando o Natal e todo o espírito natalino toma conta dos corações solidários e prestativos! Pensando nisso, o Sistema Regional de Comunicação (SIRCOM), que integra o Jornal Diário Regional, a TVE e a Rádio Premium organizou uma campanha solidária para arrecadação de brinquedos.



A ação, com o slogan “Faça uma criança ainda mais feliz”, visa promover a solidariedade com a doação simples de qualquer brinquedo, promover a cultura de responsabilidade social da sociedade e, sobretudo, fazer a alegria das crianças em risco e vulnerabilidade social. As doações vão ser encaminhadas à organizações sociais da cidade que zelam pelo bem estar de crianças e adolescentes, e promoverão atividades voltadas para a entrega de brinquedos.



É importante lembrar que qualquer brinquedo será bem vindo, independente do porte ou valor financeiro. O mais importante é o gesto de solidariedade, que fará as crianças sorrirem apesar das adversidades sociais. Os interessados em contribuir com a campanha podem comparecer à Rua Oscar Vidal, nº416, Centro, de 8h às 18h.



A arrecadação das doações segue até o dia 18 de dezembro. Mais informações pelo telefone (32) 2102-9500.