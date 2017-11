Conselho cobra agilidade da PJF no lançamento do edital de chamamento público para entidades que auxiliam pessoas com deficiência

Integrantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD) estão pleiteando maior agilidade por parte da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para o lançamento do edital de chamamento público, que celebrará convênios com entidades civis representativas da Pessoa com Deficiência (PCD). Em função da demora, na próxima quinta-feira, 30, o CMDPD se reunirá para debater alternativas e traçar o planejamento para o próximo ano.

De acordo com um dos membros do conselho, Vinícius Soares Arede, a maioria dos convênios com a PJF se encerra no fim do ano. A lentidão na publicação do edital interfere na organização das instituições para participar do chamamento, e também pode significar a interrupção de suas atividades. “São entidades que prestam um belo trabalho na cidade, auxiliando a pessoa com deficiência. Porém, a demora no chamamento implica no planejamento de 2018”, ressalta.

Segundo ele, o CMDPD entrou procurou a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da PJF para saber a real situação e a pasta informou que somente irá se manifestar entre os dias 6 e 7 de dezembro. “É disso que a gente está com medo. Se a convocação não for a favor dessas entidades, elas correm o risco de ter suas atividades paralisadas, o que causaria grande impacto para Juiz de Fora”, disse.

De acordo com a assessoria da SDS, sete instituições que atuam junto às pessoas com deficiência estão conveniadas à PJF e recebem recursos públicos para suas atividades. Com relação ao edital, a pasta afirma que ele já foi enviado para publicação e será

publicado a qualquer momento. O chamamento público é realizado em cumprimento à Lei Federal 13.019/2014, considerada o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).