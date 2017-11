Defesa Civil registra oito ocorrências devido às fortes chuvas de segunda-feira

A Defesa Civil de Juiz de Fora recebeu oito chamados por causa das fortes chuvas dessa segunda-feira, 27. Do total, quatro ocorrências foram registradas na zona Norte, duas na Sul e duas na Leste.



Em um dos casos, registrado no bairro Ipiranga, região sul, um muro desabou na Rua Licinio Pereira Cortes. O desabamento foi causado por uma escavação irregular, que deixou oca a escada de acesso a um imóvel. A família foi levada para a casa de parentes, mas já retornou, após avaliação da Defesa Civil no local.



Conforme informações do órgão, o proprietário do terreno foi orientado a fazer o escoramento da escada e construir uma passarela de madeira provisória, para o vizinho não ficar sem acesso. A escada deverá ser reconstruida.



No bairro São Judas Tadeu, houve escorregamento de um talude na Rua Ivan da Veiga Figueiredo. O deslizamento atingiu o passeio e uma árvore caiu no barranco. Nesta terça-feira, 28, uma equipe do Corpo de Bombeiros efetuou o corte da árvore e a Cesama fez os reparos na rede de água, que rompeu com o deslizamento.



Segundo a Defesa Civil, o morador da casa acima do talude foi orientado a fazer a captação da água da chuva, pois a mesma está sendo direcionada para o barranco, podendo ocasionar o encharcamento do mesmo. O imóvel foi vistoriado e nenhuma trinca foi localizada, não havendo riscos.

Os moradores do entorno também foram orientados a ficar atentos e acionar o órgão ao sinal de qualquer problema, pois há riscos de novos deslizamentos.



Outro deslizamento foi registrado na Rua Nicomedes Pereira Almeida, no bairro Santa Cruz, zona Norte. Um engenheiro da Defesa Civil esteve no local e orientou a moradora a sair do imóvel, devido a previsão de fortes chuvas para esta noite. De acordo com informações do órgão, o terreno possui um talude frontal e um aos fundos da residência, que não tem canalização. A água da chuva desceu por ele em direção ao talude frontal, causando o deslizamento do mesmo. A área será monitorada.

VOLUME DE CHUVAS



Segundo dados das estações pluviométricas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Juiz de Fora registrou média de 36,43 mm de chuva nas últimas 24h. O bairro Nova Era foi o que teve maior volume de precipitações (82,74 mm), seguido dos bairros Ponte Preta (81 mm) e São Judas Tadeu (58,16 mm).



O nível do Rio Paraibuna que, às 14h dessa segunda-feira, 27, estava 1,13 metros, começou a subir após as chuvas das 16h, atingindo, à 1h30 da madrugada desta terça, 28, 2,33 m (aumento de 1,2 m em cerca de 12 horas). Na manhã de hoje o volume do rio recuou um pouco, chegando a 2,02 m.

