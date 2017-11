Câmara Municipal aprova projeto de lei que institui o 'Dia do Fusca'

Os vereadores de Juiz de Fora aprovaram, em terceira discussão, durante a reunião ordinária dessa segunda-feira, 27, um projeto de lei que institui o 'Dia do Fusca'. De autoria do parlamentar Julio Obama Jr. (PHS), a proposta segue agora para sanção do Executivo.



De acordo com o propositor, o objetivo é preservar a memória e a cultura da cidade, destacando a importância do veículo no desenvolvimento econômico do Brasil. A data escolhida para a comemoração é o aniversário de Itamar Franco, dia 28 de junho, político quem tem forte ligação com o veículo e foi responsável pela retomada da fabricação do mesmo no Brasil, no início dos anos 90. "O grande objetivo desse movimento é preservar a memória de um tempo de desenvolvimento no Brasil e que foi, inclusive, puxado por Itamar Franco, que é uma referência política aqui da cidade. Também não deixa de ser uma homenagem a ele, que é referência de ética e moral na política mineira", complementa o vereador.



Ainda segundo Obama Jr., as atividades a serem realizadas para celebrar o 'Dia do Fusca' serão propostas por grupos ligados à preservação da memória de carros antigos e devem incluir exposições, encontros, oportunidades de trocas de conhecimento, dentre outras ações.



Por fim, o parlamentar ressalta a importância da iniciativa. "Fazemos nosso trabalho de fiscalização, mas a política também está a serviço da preservação da memória e da cultura de Juiz de Fora", reforça.