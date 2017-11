Exército convoca reservistas para atualizarem dados

Os integrantes da reserva do Exército Brasileiro que tenham se afastado do serviço ativo no período de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2017, inclusive, devem se apresentar para o Exercício de Apresentação da Reserva de 2017 (Exar).

O prazo estabelecido para atualização de dados cadastrais presencialmente será no período de 11 a 15 de dezembro.

Os reservistas devem comparecer ao Centro de Apresentação, na Praça Antônio Carlos, ao lado do 4º Depósito de Suprimento, no Centro, apresentando certificado de reservista, certidão de nascimento, comprovante de residência e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A opção pela internet estará disponível a partir de sexta-feira, 1º, e os reservistas podem acessar o endereço, onde é possível conferir os detalhes para atualização online.

Fonte: Assessoria/PJF