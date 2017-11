JF e municípios da região recebem equipamentos de vigilância em saúde do trabalhador

Em solenidade realizada na tarde desta segunda-feira, 27, o Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Dvisat) da Secretaria de Saúde (SS) e o mesmo setor de outros dez municípios da região receberam computadores e impressoras destinadas a ações na área.

Os equipamentos, entregues pelo prefeito Bruno Siqueira, foram adquiridos por meio de parceria com o Governo estadual, e graças a ações de vigilância em saúde do trabalhador em toda a região, como a realização das conferências municipal e macrorregional sobre o tema.

Para Bruno Siqueira, o evento se torna importante não somente pela entrega dos equipamentos, mas pela defesa da saúde do trabalhador, seja o servidor público que atua frente a toda a população, ou os trabalhadores em geral, que precisam estar com a saúde física e mental em dia.

A secretária de Saúde Elizabeth Jucá parabenizou sua equipe pela otimização dos recursos estaduais na realização das conferências, que possibilitaram a compra dos equipamentos.

Ela também reforçou o problema que a subnotificação dos casos de acidentes e agravos em saúde do trabalhador traz para o setor, e que poderão ser sanados com estes materiais de trabalho: “A subnotificação é problema para nós, porque favorece a falta de planejamento, mas esses computadores e impressoras vão melhorar nossa capacidade de prevenção, que é fundamental. Depois que a doença se instala, tudo fica mais difícil”. Beth reiterou ainda que os equipamentos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o trabalho de vigilância em saúde do trabalhador e que o monitoramento deste uso ocorrerá através e auditorias.

Para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Regina Célia de Souza, o objetivo é tornar mais fácil o trabalho das referências técnicas dos municípios, já que a deficiência tecnológica era problema constante para esses profissionais.

