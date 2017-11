Número de pedidos de inscrição para sorteio de vagas no João XXIII bate recorde

O número de pedidos de inscrição para o sorteio de vagas oferecidas pelo Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) bateu um novo recorde. Ao todo, o Colégio recebeu 2.190 pedidos, contra 1.875 recebidos no último edital. O sorteio público ocorre neste sábado, dia 2 de dezembro, às 9h30, na Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), no Campus da UFJF.

Do total de pedidos, 1.506 atenderam às especificações do edital e foram considerados válidos. São oferecidas 75 vagas, destinadas a crianças nascidas entre os dias 1º de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2012, para ingresso no 1º ano do ensino fundamental, em 2018.

Segundo a diretora-geral do Colégio, Eliete Verbena, o sistema de ingresso por sorteio público é um dos grandes diferenciais do João XXIII, “Desse modo, abarcamos estudantes oriundos de diferentes níveis socioeconômico-culturais, de diferentes etnias, de religiões várias. Essa diversidade contribui para abordagens enriquecidas por diferentes contextos com foco nas inovações pedagógicas, o que favorece o processo de aprendizagem.”

Requisitos para a participação no sorteio

Para participar do sorteio, o responsável pelo candidato deve ter em mãos o cartão de inscrição, que estará disponível para impressão no site do Colégio, no período de 28 de novembro (terça-feira) a 1º de dezembro (sexta). A presença do responsável pelo candidato, no momento do sorteio, é obrigatória. Caso o representante do candidato não esteja presente ou não apresente o cartão de inscrição com o número sorteado, a vaga não será destinada a este candidato.

Além das 75 vagas oferecidas, serão sorteados mais dez candidatos, que ficarão registrados como suplentes e serão chamados caso ocorra desistência, perda de prazo ou o não preenchimento dos requisitos exigidos para matrícula por parte de algum dos sorteados.

Referência e diversidade

O Colégio de Aplicação João XXIII foi fundado em 1965, sendo hoje uma unidade acadêmica da UFJF. Atualmente, conta 1.350 alunos, matriculados em 28 turmas de ensino fundamental, nove de ensino médio e nove atendendo a alunos do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Atualmente, o João XXIII conta com propostas coletivas interdisciplinares de trabalho, além de projetos de extensão, treinamento profissional e pesquisa, nos quais envolve, também, a participação de alunos das graduações oferecidas pela UFJF, contribuindo para a formação docente. Dentre as inúmeras iniciativas em execução, destacam-se, no campo da pesquisa e ensino, o Programa de Iniciação Científica Júnior, a Monitoria Júnior, além do Programa de Aluno Assistente na Escola.

Outras atrações do calendário letivo são as semanas temáticas, muito aguardadas pelos alunos, com assuntos que variam entre as Ciências Humanas, Ciências Naturais, Feira Literária, Matemática, Jogos do João e Cultura Corporal.

O Colégio também oferece a prática de atividades circenses, capoeira, artes marciais, ginástica artística e de trampolim, além de esportes coletivos, como futebol, handebol, basquete e vôlei. Na área das artes e cultura, os projetos Arte em Trânsito, Trupe do João, Projeto de Cinema “Cena 23” e Encontro de História em Quadrinhos são destaque. Os alunos ainda têm a oportunidade de cursar um intercâmbio na Dinamarca, onde o João XXIII possui uma parceria estabelecida com a Escola Mariagerfjord Gymnasium, na cidade de Hobro.

“O Colégio assume um compromisso com a educação de qualidade, por meio da valorização do conhecimento como direito de todos e de um programa integrado entre as diversas áreas e disciplinas. Buscamos a formação de cidadãos comprometidos com o respeito, com a justiça e com o desenvolvimento social”, conclui a diretora.

