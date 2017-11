Chuvas devem permanecer até o início da próxima semana

As pancadas de chuvas, que se iniciaram na semana passada, devem permanecer na Zona da Mata até o início da próxima semana. É o que afirmou o meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo.



“Para esta terça-feira, 28, a previsão é que tempo deve ficar de encoberto a nublado com pancadas de chuvas. As temperaturas vão oscilar entre 16°C e 26°C”, disse o especialista.



Conforme Azevedo, a frente fria que causou as chuvas na semana passada já enfraqueceu e as pancadas que devem cair esta semana são causadas por outro fenômeno. “Há uma frente fria passando pelo litoral do Rio de Janeiro e está provocando as pancadas de chuvas na região”, esclareceu.