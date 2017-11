Prazo para apadrinhamento de cartas do Papai Noel dos Correios termina na próxima segunda

Em seu 20º ano de realização em Juiz de Fora, a campanha Papai Noel dos Correios recebeu cerca de 10 mil cartas das crianças da cidade. Porém, o projeto passa por dificuldades no apadrinhamento das cartas.



“Faltam entre três a quatro mil cartas para serem apadrinhadas e o prazo é até segunda-feira, 4 de dezembro”, alertou a coordenadora do projeto em Juiz de Fora e Zona da Mata, Maria do Carmo Lopes Maciel.



Estudantes de 60 creches, escolas municipais e estaduais, do maternal ao 5º ano, são contemplados pelo projeto. “Os interessados em apadrinhar uma carta podem ir a qualquer agência dos Correios. Na da Rua Marechal, por exemplo, tem uma quantidade maior de cartas”, disse Maria do Carmo. Os presentes devem ser entregues aos Correios até quarta-feira, 8 de dezembro, e as crianças os receberão nas escola no dia 20.



“Os presentes mais pedidos são brinquedos. Mas há crianças que pedem material escolar, roupa e calçado”, disse a coordenadora do projeto. “Teve uma cartinha que a criança pediu uma caixa de bombom”, relembrou a coordenadora do projeto sobre a simplicidade dos pedidos.

ZONA DA MATA



Na Zona da Mata, outras 15 cidades participam do projeto e, segundo Maria do Carmo, cerca de duas mil crianças serão atendidas. O número é baixo em relação a Juiz de Fora, devido à dificuldade de encontrar padrinhos nos demais municípios. “Não podemos fazer a criança escrever a carta para depois conseguir um padrinho. Ela vai ficar decepcionada”, exclamou Maria do Carmo.



“Por isso, primeiro, entramos em contato com empresas e lojas para que elas apadrinhem. Sendo assim, é esperado que até o final da campanha mais de 20 cidades da região participem”, finalizou.