Sindicato interdita agência bancária devido a denúncia de assédio moral

Cerca de 30 integrantes do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora (Sintraf-JF) e bancários interditaram uma agência do Itaú, situada na Avenida Rio Branco, Centro, na manhã dessa segunda-feira, 27. O ato, que mantém a agência fechada durante essa segunda, é devido a denúncias de práticas abusivas e assédio moral.



“Nos últimos três meses, sete funcionários foram demitidos, sendo quase a metade ligada a Cooperativa, e, por isso, teria estabilidade e não poderiam ser demitidos”, afirmou a diretora de imprensa do Sindicato, Cristina Moyses. O último caso de demissão foi na semana passada, quando um trabalhador, diretor da Cooperativa, com estabilidade e histórico de adoecimento, foi demitido, após anos de empenho em suas atividades do trabalho.



“Entramos em contato [com a diretoria do banco] na semana passada para tentarmos cancelar a demissão de forma administrativa, mas obtivemos a resposta de que nada seria feito”, acrescentou a sindicalista.



De acordo com o presidente do Sindicato, Watoira Antônio de Oliveira, o Itaú tem intensificado a cobrança de metas abusivas e exposto os bancários a situações de assédio moral. Além disso, ele pontua que "essas práticas têm aumentado o índice de adoecimento nos funcionários", frisou. Ele ainda ressaltou que "demissões de trabalhadores adoecidos e com estabilidade têm sido recorrentes no Itaú. O banco adoece o trabalhador e depois o dispensa, sem importar com a sua condição de saúde”, completou.



O presidente afirmou a importância da categoria na identificação dessas práticas. Para isso ele pediu que os bancários denunciassem situações de assédio moral ao sindicato pelo telefone (32) 3215-2249. A identidade do trabalhador é resguardada.



Além da manifestação, o Sindicato tem tomado outras providências, como o acionamento da Justiça. “Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Dependendo do desdobramento, podemos paralisar as agências do Itaú ao longo da semana”, finalizou Cristina.

POSICIONAMENTO DO BANCO



A equipe do Diário Regional tentou entrar em contato com a assessoria do Banco Itaú para saber o posicionamento da instituição acerca das denúncias e da interdição, mas ainda não obteve retorno.