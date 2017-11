Final de semana será com pancadas de chuva em Juiz de Fora

O tempo chuvoso e nublado poderá começar a dar espaço ao sol e elevação das temperaturas em Juiz de Fora e região a partir da próxima semana. A zona de convergência do atlântico-sul, uma faixa de nebulosidade presente desde o sul amazônico até o sudeste e que provoca grande quantidade de chuvas na região, começa a se desfazer. Entretanto o tempo nublado e as chuvas ainda podem ser esperadas nesse final de semana.

Neste sábado, 25, em Juiz de Fora, existe a probabilidade de variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A Temperatura máxima chega a 25 Cº e as chances de chuva seguem em 80%.

No domingo, 26, a temperatura em juiz de fora poderá variar entre as faixas de 18ºC a 23ºC. Da mesma forma que no sábado, também pode ser aguardada variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas a tarde e a noite. Essas pancadas poderão ser fortes e com trovoadas. As chances de chuva também seguirão na casa dos 80%.

As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).