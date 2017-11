Secretaria de Saúde realiza mutirão de testagem rápida para detectar HIV

A partir desta segunda-feira, 27, o Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids) da Secretaria de Saúde (SS) iniciará mutirão de testagem rápida, com foco na detecção do vírus HIV. O exame, que será realizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), poderá ser feito entre 8h e 17h, no próprio DST/Aids, por qualquer cidadão com idade acima de 12 anos, exposto a alguma situação de risco, como relação sexual sem preservativo e uso de seringas compartilhadas, entre outras. O mutirão se estenderá até quarta-feira, 29.



Apesar de o trabalho ser voltado para o vírus HIV, o departamento oferecerá também exames para sífiles e hepatites B e C, que poderão ser feitas conforme necessidade e avaliação do aconselhador. Para os exames, não são necessários jejum e encaminhamento médico. Entretanto, é imprescindível apresentação de documento de identidade. Durante a avaliação, caso houver algum diagnóstico positivo, o cidadão já poderá ser encaminhado para o acompanhamento de tratamento no Serviços de Assistência Especializada (SAE) no DST/Aids.



O DST/Aids fica no prédio da Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, nº523, Morro da Glória.

Fonte: Assessoria