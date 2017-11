Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado neste sábado

Neste sábado, 25, comemora-se Dia do Doador Voluntário de Sangue. A data foi instituída através do Decreto de Lei N° 53.988, de 30 de junho de 1964, em alusão ao aniversário da fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue. Além de homenagear, o dia é marcado pela conscientização sobre a importância de ser um doador.



A Fundação Hemominas de Juiz de Fora realiza uma semana especial, com diversas atividades em agradecimento pela contribuição dos doadores. “Essa data é muito importante, já que o sangue é insubstituível e todos podem precisar dele um dia. Em razão disso, a gente reconhece o ato solidário com a semana do doador”, afirma a responsável pela captação e cadastro de doadores de sangue e medula óssea da instituição, Lidiane Moura.



Ela ressalta que o estoque de sangue de toda a rede está com baixa de 60% nos grupos negativos e 40% nos grupos positivos. E para atender a demanda de 58 hospitais de 28 cidades da região, a semana do doador se torna fundamental. “Temos uma meta diária de 160 doadores. Entretanto, neste período, conseguimos um volume maior. A data é estratégica, já que no mês de dezembro recebemos poucas pessoas, em função de férias e das festividades do fim de ano. Porém, na semana do doador, além de o homenagearmos, estamos garantindo estoque até a primeira quinzena do próximo mês, por isso a importância do dia”, conta Lidiane.



Doador desde 2011, o estudante Vitor Pereira de Almeida, 26 anos, relata que a doação é mais que um ato de solidariedade, é a forma de salvar vidas. “A gente ajuda pessoas que não conhecemos, e também você nunca sabe quando vai precisar. É uma situação que, se todos colaborassem, o estoque não estaria baixo. A doação deveria estar na rotina das pessoas, sem ser uma exceção. Temos esse dever de colaborar e ajudar a quem precisa”, destaca.



Para quem tem o interesse em doar sangue, é necessário atender a alguns requisitos. O candidato deve ter entre 16 e 69 anos, estar com a saúde em dia e ter peso igual ou superior a 51 quilos. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas até 12 horas antes e cigarros também têm restrições. Os menores devem estar acompanhados de um responsável. “Quem não conhece pode nos visitar e tentar fazer uma doação. Estamos convidando a população para que se sensibilize com a causa”, ratifica Lidiane.



As doações podem ser realizadas de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 11h. Basta comparecer ao Hemominas, na Rua Barão de Cataguases, com documento original com foto.