Partido Novo apresenta suas propostas para a política

“O Novo tem uma proposta, assim como a essência da palavra, de transformar a política, inserindo pessoas em meio a ela para lutar e colaborar com a sociedade”. É com essa frase que coordenador da Mesorregião da Zona da Mata, Frederico Miana, classifica a ideia do partido Novo. Fundado em fevereiro de 2011 por um grupo de 181 pessoas que não tinham contato anterior com o mundo político, o Novo vem com um novo viés para a política nacional.



Defendendo bandeiras como a redução da presença do Estado na economia, a privatização, o corte de impostos e maior eficiência na gestão do Estado, os representantes do partido acreditam que a melhor forma de administrar o país está na população. “Para chegar lá, precisamos envolver as pessoas comuns, para fazerem o bem comum. A gente entende que um dos motivos da corrupção ser como hoje, da ineficiência do Estado, passa pelo tamanho do Estado, que impede que seja eficaz onde precisa estar presente. Educação primária, saúde e segurança deveriam ser as propostas dele, mas ele não consegue fazer, pois se submete a gerir questões que as empresas poderiam resolver, como, por exemplo, os bancos, correios, empresas de petróleo, coisas que o próprio setor privado pode administrar”, reforça Miana.



O partido, que em 2015 teve seu registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conta, atualmente, com cerca de 15 mil filiados, que contribuem com quase R$30 por mês. Ano que vem será a primeira vez que o Novo participa das eleições nacionais, tendo como líder o empresário João Amoêdo, definido como pré-candidato à presidência do partido. “Em 2016, tivemos quatro candidatos eleitos em diferentes estados do país. À época não tínhamos recursos, já que não utilizamos dinheiro público, provindos do fundo partidário. O Novo é mantido por seus filiados e seguiremos com esses princípios para o próximo ano”, ressalta Miana.



Na terça-feira, 21, o partido Novo realizou encontro em Juiz de Fora, no Premier Parc Hotel. O evento contou com a presença de João Amoêdo, do também empresário Romeu Zema, do grupo Zema, taxado como pré-candidato ao governo de Minas de Gerais, e do empreendedor Geraldo Rufino, pré-candidato ao Senado em São Paulo, além de outras lideranças políticas.