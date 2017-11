Colóquio do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF recebe ex-Ministro da Saúde

Visando a promover o intercâmbio de conhecimentos entre os grupos de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCom) e a estimular debates com diferentes interlocutores externos à Universidade, será realizado na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o I Colóquio de Pesquisa do PPGCom.



O evento acontece entre os próximos dias 27 e 29 e os interessados podem se inscrever gratuitamente, por meio de formulário on-line, até a próxima sexta-feira, 24. O Colóquio emitirá certificado para aqueles que participarem de 75% das atividades.



Entre os convidados, está o médico sanitarista e ex-Ministro da Saúde do governo Lula, José Gomes Temporão, que ministrará a palestra de abertura sobre os desafios e perspectivas do Sistema Único de Saúde (SUS). Professor e pesquisador titular aposentado da Fundação Oswaldo Cruz e membro titular da Academia Nacional de Medicina, Temporão tem experiência na área de Saúde Coletiva com ênfase em Gestão e Planejamento em Saúde, atuando em temas como o SUS, vacinas, medicamentos e desenvolvimento. Confira a programação completa do evento.



O Colóquio pretende também despertar debates sobre temas latentes da Comunicação, contando com palestras ministradas por convidados especialistas em diversas áreas e instituições de ensino do país. Para a coordenadora do programa, Gabriela Borges, "a presença dos convidados no evento será muito rica, pois promoverá o diálogo sobre as pesquisas dos grupos, além de permitir aos alunos o contato com pesquisas que estão sendo conduzidas em outras universidades e que apresentam pontos de contato com o que está sendo produzido no PPGCom".



Ainda segundo Gabriela, a ideia de promover o I Colóquio de Pesquisa partiu da importância da apresentação anual dos trabalhos desenvolvidos nos grupos de pesquisa. "Anteriormente, este espaço era abrigado nas Jornadas Internas do PPGCom, mas como neste ano as Jornadas foram realizadas em conjunto com o Erecom (Encontro Regional de Comunicação), resolvemos criar o Colóquio de Pesquisa para promover este encontro entre professores e alunos", explica.



Para a coordenadora e docente do programa, este novo formato possibilita a participação de interlocutores externos. "Esperamos que o Colóquio seja bastante produtivo não apenas para os alunos e professores do mestrado, como também para toda a comunidade acadêmica, uma vez que contará com convidados importantes para a academia e a sociedade brasileira", afirma.



Além das palestras, ao longo dos três dias de evento serão realizados debates e apresentações dos grupos de pesquisa: Sensus - Discursos em Comunicação e Saúde; Narrativas e Textualidades Contemporâneas; Comunicação, Cidade, Memória e Cultura; Mídia e Literatura; Redes, Ambientes Imersivos e Linguagens; Comunicação, Identidade e Cidadania, Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais e Laboratório de Mídia Digital. As apresentações contarão com a presença do docente representante do grupo e dos alunos que o compõem. As atividades acontecem no Anfiteatro da Facom.

