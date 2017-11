Defesa Civil divulga balanço de chuvas e ocorrências em Juiz de Fora

A Defesa Civil registrou apenas três ocorrências, das 17h de ontem (22) até às 8h30 de hoje (23). Foram dois escorregamento de talude, um no bairro Nossa Senhora de Lourdes e um no Vila Olavo Costa, na região sudeste; e uma trinca em parede em Igrejinha, região norte. Até agora sem gravidade. Os engenheiros estão em campo fazendo as avaliações.

Das vistorias de ontem, houve um escorregamento de talude na Rua Gabriel Rodrigues, no bairro Santa Cecília, região sul. Apesar de ter sido pequeno e não ter atingido nada nem ninguém, há chances de novos deslizamentos. Portanto, a Defesa Civil fará uma reavaliação da situação hoje. A família que mora na casa a frente do talude foi orientada a não permanecer no local.

Nas últimas 24h, a Defesa Civil registrou média de 18,44 mm, sendo 20,39 mm no bairro Santa Rita de Cássia, 18,56 mm no Santa Efigênia e 18,44 mm no São Judas Tadeu.

Fonte: Assessoria / PJF