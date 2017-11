O Corpo de Bombeiros Militar juntamente com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e órgãos do sistema de segurança pública, participam na manhã desta quinta-feira, 23, de uma atividade de treinamento de abandono de área com um simulado de incêndio na praça de alimentação do Independência Shopping.

A atividade visa o treinamento e o preparo da brigada de incêndio local e dos órgãos envolvidos, para o pronto atendimento e melhor resposta às vítimas e a população.

Fonte: Corpo de Bombeiros