Secretaria de Obras retira terra da Rua Bernardo Mascarenhas

Na manhã desta quarta, 22, a Secretaria de Obras (SO) realizou a retirada de terra e galhos de árvores que deslizaram de um talude localizado na Rua Bernardo Mascarenhas, no trecho conhecido como "curva da miséria", no Bairro Fábrica, Região Norte da cidade. Ao todo, foram retirados quatro caminhões e, após a finalização do serviço, o trânsito será liberado. Durante a manhã, o trânsito fluiu no esquema "pare e siga" com o auxílio de agentes da Settra.

A mesma equipe atua, ainda, na retirada de entulhos no bairro Jardim Esperança, onde aconteceu um deslizamento na segunda. Além disso, nos bairros Milho Branco e Monte Castelo, também será feita a retirada de entulhos para que se evite possíveis focos de dengue e entupimento de bocas de lobo. "É fundamental que a população se conscientize e não faça descarte irregular de entulho, pois pode ser foco do mosquito transmissor da dengue, zyka e chikungunya, além de poder ser carreado pelas chuvas para as bocas de lobo, impedindo assim, o seu funcionamento, ou seja, o escoamento da água das chuvas, podendo gerar, em alguns casos, pontos de alagamentos", esclarece o subsecretário de Operação Urbana da SO, José Walter Ávila.

Fonte: Assessoria