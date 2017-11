Campeonato internacional de gatos de raça acontece no final de semana em JF

Um campeonato de gatos de raça promete encantar os visitantes da “1ª Expo Gatos de Juiz de Fora e Região”, no final de semana. A cada dia serão eleitos os melhores exemplares dos bichanos, de acordo com “classe”; “cor”; “raça” e “categoria”.

A avaliação será feita pelos juízes alemães Mrs. Britta Busse e Mr. Dietmar Sagursky, e o brasileiro Hugo Cavalheiro, presidente da Associação da Raça Maine Coon no Brasil. Os vencedores acumulam pontos para posições no ranking nacional.

Pela primeira vez na cidade, a Expo Gatos reunirá cerca de cem gatos de diversas raças exóticas, nos dias 25 e 26, sábado e domingo, no Gran Victory Hotel (Av. Presidente Itamar Franco, 3.800, Cascatinha).

A entrada é gratuita e o visitante poderá doar um sachê ou lata de alimento para gatos a uma organização não governamental (ONG) da cidade. O evento é realização da Associação do Gato Mineiro (AGM) e conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Royal Canin do Brasil.

Durante a Expo Gatos, o público poderá conhecer raças pouco comuns na região, como o “sphynx” (pelado canadense), “bengal” (“de Bengala”, semelhante a pequena onça), “maine coon” (maior raça domesticada do mundo), “exótico” (raça irmã do persa, com pelos curtos), “cornish rex” (pequeno porte, magro e pelo encaracolado), “ragdoll” (o “boneca de pano”, que amolece ao estar no colo), “oriental de pelo curto” (raça irmã do siamês, mas com inúmeras cores), “sagrado da Birmânia” (a raça com origem em templos budistas, que transmite paz no olhar) e “norueguês da floresta” (pelos semilongos, aspecto selvagem), entre outros.

Os mais conhecidos, como persa e SRD (sem raça definida, o famoso “vira-lata”) também poderão ser apreciados.

Esta é a primeira vez que o evento acontece em Minas, fora da capital, Belo Horizonte. Entre as novidades está a realização do “Papo de Gato”, rodas de conversa sobre variados assuntos relacionados aos felinos, organizadas por alunos da UFJF e ministradas por especialistas.

Diversão para a criançada

As crianças poderão se divertir na Clínica Vet Kids, espaço lúdico para vivenciar a experiência de tratamento veterinário e aprender cuidados básicos com os gatinhos. Os bichanos da exposição não estarão à venda, mas quem pretende adotar um gato contará com a presença da ONG “Espaço Soul Cat”, que resgata animais abandonados.

O “Clube do Gato Mineiro” terá secretaria montada no local, para tirar dúvidas dos interessados em se associar.

Programação (relacionada a sábado, 25, e domingo, 26)

Campeonato: das 10 às 18 horas.

Papo de Gato: das 12 às 17 horas. Novos assuntos a cada 30 minutos.

Lojinhas: das 10 às 18 horas.

Adoções: das 10 às 18 horas.

Fonte: Assessoria