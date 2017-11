8ª Dia do Síndico é realizado neste sábado

A Lógica Comunicação e a revista “O Síndico” promovem neste sábado, 25, a oitava edição do Dia do Síndico. O evento será realizado no Edifício Le Quartier Granbery, de 9h às 17h, e visa a geração de negócios, apresentação de soluções para os problemas e necessidades dos condomínios e a troca de experiência entre os participantes.



“Além disso, também iremos confraternizar e comemorar o Dia do Síndico, que é celebrado no dia 30 de novembro. O evento é um ato de reconhecimento dos síndicos da cidade”, ressaltou a organizadora Andrea Castilho.



O evento é dedicado a síndicos, conselheiros dos condomínios, subsíndicos e administradores de condomínios. “Todo ano, a gente traz informação que ajuda os profissionais do segmento”, destacou Andrea. Ao longo do dia, seis palestras serão realizadas. “As temáticas são responsabilidade civil do síndico; projetos de prevenção e combate a incêndio; coleta seletiva. Na parte da tarde, teremos cobrança de débitos condominiais; energia solar para condomínio; e a mediação dos conflitos condominiais”, acrescentou.



A organização também irá disponibilizar um coffee break durante os intervalos do evento, além de realizar sorteio de brindes e prêmios após os ciclos de palestras. “Este ano, vamos sortear liquidificador, cafeteria, mixer e churrasqueira elétrica. Os expositores também vão realizar sorteios de brindes, produtos e serviços”, explicou a organizadora.



O evento é realizado há nove anos e, ao longo desse período, Andrea acompanhou diversas mudanças no segmento. “Há nove anos, quando a gente começou, a discussão era básica e as pessoas não entendiam muito a respeito de condomínio. De lá para cá, houve mudanças significativas no segmento. Atualmente, há um número maior de condomínios e de várias tipificações e, por isso, as discussões alcançaram níveis mais profundos”, ponderou.



As inscrições são gratuitas e as últimas vagas estão disponíveis. “Os interessados encontram informações, detalhes e o formulário de inscrição em nosso site. Para confirmar a inscrição, as pessoas devem entregar 1 kg de alimento não perecível em nosso escritório, situado na Rua Halfeld, nº414, na sala 710”, disse Andrea. Se você ficou interessado, acesse www.sindicojf.com.br/diadosindico.



O 8º Dia do Síndico será realizado no auditório do Edifício Le Quartier que fica na cobertura da torre comercial, situado na Rua Batista de Oliveira, nº822, Centro.