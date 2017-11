Defesa Civil divulga balanço das chuvas e ocorrências em Juiz de Fora

A Defesa Civil registrou, nas últimas 24h, média de 21,45 mm de chuva, sendo os três bairros com maiores índices pluviométricos, Santa Efigênia, Santa Rita e Centro, com, respectivamente, 38,34 mm, 31,76 mm e 24,68 mm. Nas últimas 72h, Juiz de Fora registrou média de 85 mm, sendo 120,74 mm no Graminha, 112,6 mm no Santa Efigênia e 111,33 mm no Centro. O nível do Rio Paraibuna que às 10h de ontem (21) estava 1,37 metros, às 21h do mesmo dia atingiu 2,28 m. Nesta manhã o nível recuou, marcando 1,41 m.

Das 17h de ontem, 21, até às 8h de hoje, 22, a Defesa Civil recebeu nove chamados (três na região leste, duas na sudeste e na norte, uma na sul e na oeste) através do 199, sendo cinco relativos a escorregamento de talude. O destaque é o escorregamento da Rua Bernardo Mascarenhas, no trecho conhecido como Curva da Miséria, no bairro Fábrica, região norte da cidade. A terra rolou para pista à noite e a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) fez a sinalização do local, que está operando em meia-pista. Pedimos atenção aos motoristas que tragefam pelo local. Nesta quarta, a Secretaria de Obras fará uma avaliação para providenciar a retirada da terra.

Os outros escorregamentos foram nos bairros Vila Ozanan, Santa Rita, Santo Antônio e Progresso, sem gravidade até o momento. Além disso, houve uma ameaça de escorregamento de talude, uma rua danificada, uma infiltração em parede e uma queda de galhos. Este último foi na BR 040, na altura do bairro São Pedro. Os Bombeiros foram acionados e retiraram os galhos caídos. Ninguém foi atingido.

Fonte: Assessoria / PJF