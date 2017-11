Bombeiros resgatam motorista que caiu em barranco após acidente de carro

O Corpo de Bombeiros socorreu, na manhã desta quarta-feira, 22, uma vítima de acidente automobilístico na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente ocorreu na BR 267, altura do Km 111, no bairro Santa Lúcia.

A motorista, de 33 anos, perdeu o controle direcional do carro, um Chevrolet Corsa com placa de Juiz de Fora, e caiu em um barranco de aproximadamente 15 metros. Ela permaneceu presa no interior do veículo, sendo necessário que a equipe do Corpo de Bombeiros recortasse o teto do automóvel para retirá-la e conduzir para o recurso hospitalar.

A vítima apresentava escoriações leves, após ser socorrida, foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro (HPS), por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Fonte: Corpo de Bombeiros