Candidatos ao Pism 2018 já podem acessar comprovante definitivo de inscrição

O comprovante definitivo de inscrição para as provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) já pode ser acessado no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Nele constam a confirmação de inscrição e os locais de prova de cada candidato.



Para acessar o local de provas, os inscritos precisam apresentar o documento de identidade indicado no requerimento da inscrição. É importante estar atento aos prazos, pois o comprovante de inscrição traz as orientações para a realização das provas. Além do local do exame, o documento contém o nome do candidato, número de identidade, data, horário e opção de curso. Todos os dados devem ser conferidos pelo candidato.



O comprovante definitivo de inscrição é a prova do deferimento e efetivação da inscrição em quaisquer um dos módulos e deve ser impresso pelo candidato dentro do prazo. O comprovativo não será entregue particularmente ao participante.



Uma vez efetivada a inscrição, não será permitido alterações de cidade, campus, curso ou grupo em que o participante está inscrito. As provas do Pism ocorrem nos dias 9 e 10 de dezembro, das 13h às 17h30, nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, em Minas Gerais, e em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro.

LOCAIS DE PROVA



A Copese divulgou também os locais de prova onde serão realizados os exames. Todos os candidatos ao Pism I farão provas fora do campus da UFJF em Juiz de Fora. Candidatos ao Pism II ficarão divididos entre o campus e locais fora da UFJF. Já todos os candidatos ao Pism III farão as provas no campus universitário. Clique para conferir a lista de locais.

RELAÇÃO CANDIDATO POR VAGA



A Copese também divulgou a relação de candidato por vaga do módulo III do Pism 2018. Ao todo, são 29.609 candidatos, disputando 2.323 vagas oferecidas nos dois campi da instituição, em Juiz de Fora e Governador Valadares.



Em relação ao ano passado, o Pism teve 13% a mais de inscritos. E nesta edição, 50% das vagas ofertadas em 72 cursos de graduação da UFJF estão reservadas para os candidatos que optarem por esta forma de ingresso. Anteriormente, a reserva era de apenas 30% das vagas.

As notas obtidas pelos candidatos do Módulo III serão divulgadas no dia 1 de fevereiro de 2018.

CURSOS MAIS CONCORRIDOS



Medicina e Psicologia destacam-se como os cursos com maior disputa por vagas no Pism 2018. Na ampla concorrência - grupo C - o curso de Medicina tem 509 inscritos para 44 vagas, resultando em uma média de 11,6 candidatos por vaga. Em seguida, Psicologia apresenta 8,5 candidatos por vaga, acompanhado por Odontologia com a média de 8,42 inscritos por vaga no grupo C.



No grupo A, que abrange os candidatos que se declaram negros, pardos ou indígenas, cuja renda per capita é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, o curso mais concorrido é o de Direito Integral, com 8,83 candidatos por vaga. Medicina Veterinária conta com relação de 8,67 e o curso de Enfermagem apresenta 7,25 candidatos por vaga.



Já as vagas do grupo B, destinadas a candidatos que não se declaram negros, pardos ou indígenas e têm renda inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, o curso de Educação Física apresenta a maior relação candidato por vaga: 17. Enfermagem e Psicologia têm, respectivamente, 16,5 e 16 candidatos por vaga.



Nos grupos D e E, estão os candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escola público e possuem renda familiar per capita superior ao limite estipulado. No grupo D estão os candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas, e Medicina é o mais concorrido entre eles, com média de 5,5 candidato por vaga. Entre os candidatos do grupo E, que não se declaram negros, pardos ou indígenas, Psicologia é o que tem a maior relação, com uma média de 13 candidatos para cada vaga.

