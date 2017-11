PRF orienta condutores como dirigir com segurança em dias chuvosos

O tempo instável que marcou os últimos dias continua até o fim da semana. Em dias de chuva, a atenção deve ser ainda maior na hora de dirigir, especialmente para os que trafegam em rodovias. De acordo com o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora, Leonardo Facio, durante e após a chuva, quando a pista ainda estiver molhada, é recomendável redobrar a atenção e reduzir a velocidade. “Também é importantíssimo que o sistema de iluminação e sinalização do veículo esteja funcionando perfeitamente, assim como os limpadores de para-brisa, que devem estar com palhetas novas”, afirma.

A manutenção do veículo deve estar em dia, especialmente o estado dos pneus. “São eles que proporcionam aderência ao solo, portanto seu estado de conservação deve ser observado pelos motoristas, que devem estar sempre atentos à calibragem, conforme orientações do fabricante do automóvel. Todos os itens de segurança, equipamentos obrigatórios e itens de revisão devem ser periodicamente verificados, proporcionando segurança nas viagens”, reforça.

Em caso de chuva muito forte é aconselhável parar o carro e esperar. “Se o condutor, devido à redução da visibilidade, não estiver confiante para prosseguir, é aconselhável que pare, sempre em um local onde não haja risco de acidentes. Por isso, aconselhamos que a parada seja feita em locais seguros, como postos de gasolina, unidades da PRF e outros. O acostamento não deve ser utilizado nessas situações, pois há risco de colisões”, orienta Facio.

Ele lembra que o uso do cinto de segurança é obrigatório para todosos ocupantes do veículo, bem como os dispositivos de retenção para as crianças, com ou sem chuva. Ainda de acordo com Facio, o pisca-alerta não deve ser utilizado por veículos em movimento. “Lembrando também que o farol baixo deve ser utilizado sempre. Com a velocidade reduzida e pneus em bom estado, dificilmente ocorrerá aquaplanagem, que ocorre quando uma lâmina de água se coloca entre o asfalto e os pneus, provocando a perda de contato do carro com o solo. Ainda assim, caso ocorra, recomenda-se que o motorista evite acionar os freios e mantenha a direção firme”, sugere.

Alguns cuidados em período chuvoso:

– Planeje o que fazer e sinalize todas as mudanças de pistas.

– Não freie bruscamente sem necessidade.

– Não faça ultrapassagens perigosas.

– Tome cuidado redobrado com os pedestres, pois quando a chuva começa ocorre a típica correria atrás de abrigo.

– Transitando por locais sem calçamento, nas estradas de terra, tenha cautela com a velocidade. Com a lama, o veículo vai precisar de mais espaço de frenagem até conseguir se imobilizar.