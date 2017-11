Secretaria de Obras atua em locais atingidos pelas chuvas de segunda-feira

Para diminuir os transtornos causados pelas fortes e constantes chuvas de segunda-feira, 20, a Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) atuou nos bairros Graminha e Monte Castelo nesta terça, 21, realizando remoção de terra da via e desobstrução de boca de lobo, respectivamente. Na Rua Joaquim Vicente Guedes, no Bairro Graminha, zona sul da cidade, houve deslizamento de terra, atingindo parte da via. A moradora da casa acima do talude, Jaine Maria Ribeiro, 51 anos, contou que entrou em contato com a Defesa Civil, que esteve no local, constatando que a causa foi a chuva intensa, infiltrando no solo, sem cobertura vegetal. O deslizamento foi pequeno, não representando danos para os moradores da região. Para minimizar novos deslizamentos, o órgão fez a doação de lona.



A secretaria realizou, também, a limpeza de boca de lobo obstruída, que ocasionou alagamento na Rua Coronel Quintão, no Bairro Monte Castelo, zona norte. "Aproveitamos para pedir a conscientização da população, para que não jogue lixo na rua e nem coloque os resíduos domésticos fora do horário de coleta do Demlurb (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), pois 90% do que retiramos das bocas de lobo são lixo descartado irregularmente", ressaltou o subsecretário de Operação Urbana da SO, José Walter Ávila.

