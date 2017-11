Programa "Mesa de Debates" recebe moção de aplauso

Nessa segunda-feira, 20, o programa Mesa de Debates da TV Educativa Juiz de Fora (TVE-JF) recebeu uma moção de aplauso na Câmara Municipal em reconhecimento aos mais de 25 anos de entrega de jornalismo de qualidade para o cidadão juiz-forano. A homenagem foi concedida pelo vereador do PHS Julio Obama Jr, que avaliou a Mesa como um “espaço democrático, que sempre mostra os dois lados dos fatos, de origem juiz-forana, que precisa ser valorizado”.

A jornalista Neuza Bernardes lembra que o programa presta serviço para a sociedade de Juiz de Fora e região. “Talvez seja o programa mais antigo em discutir os problemas da cidade e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para as pessoas conversarem sobre tudo que envolve o município. Sempre tivemos a oportunidade de conversar com gente de Juiz de Fora, que tem boas ideias, mas que a população desconhece. A gente pergunta o que o telespectador gostaria de saber”, ressalta.



O diretor de operações do Grupo SIRCOM, Erickson Aragão, ressalta que a homenagem “nos impulsiona para que possamos continuar envolvendo as pessoas com jornalismo de qualidade, que é a nossa missão”, frisa.