Unidades de Saúde realizam ações do Novembro Azul

Durante o mês de novembro, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, está realizando ações da campanha “Novembro Azul” em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nesta terça-feira, 21, no período noturno, as ações vão acontecer na UBS do Bairro Santa Cecília, zona Sul.



Serão oferecidos exames de próstata, combinado ao de sangue PSA (antígeno prostático específico). Os homens acima de 45 anos são o público-alvo da campanha, que visa conscientizar sobre a importância da realização periódica de exames em busca do diagnóstico precoce do câncer de próstata. “A campanha é um esforço para quebrar o preconceito que ainda existe em nossa cultura. As pessoas acreditam que o fato de se submeter ao exame poderá afetar a masculinidade. É uma barreira que pode justificar o fato de os homens procurarem o serviço de saúde sete vezes menos que as mulheres. Todas as unidades estão decoradas para captar a atenção dos homens quanto à importância dos exames”, ressalta o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Thiago Campos Horta.



O médico urologista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Humberto Lopes, lembra que o câncer é um dos mais comuns entre os homens. “Sabemos que, neste ano, está previsto cerca de 72 mil casos novos, e que de 12 a 14 mil pessoas irão morrer no país vítimas da doença, e que 6 mil novos casos vão aparecer em Minas Gerais. Entretanto, ela é uma doença em que as chances de cura são maiores quando é diagnosticada no início”, afirma.



Ele ainda reforça que apesar de novembro ser um mês dedicado ao tratamento das doenças da próstata, o homem deveria se preocupar com a sua saúde durante o ano inteiro. “Não é um momento só de se preocupar com a próstata. O diabetes também acomete os homens, principalmente os obesos,. É preciso ter cuidados com o tabagismo, hipertensão, com a obesidade, que é um fator de risco para o câncer, para as doenças cardiovasculares, e nos bairros que temos visitado sempre salientamos que os homens podem ter acesso a todas essas consultas na unidade de saúde mais próxima”, explica.



Além do foco na prevenção ao câncer de próstata, estão sendo realizadas atividades educativas com enfoque na saúde integral do homem, como prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids), direitos reprodutivos e planejamento familiar, violência sexual e familiar, tabagismo, alcoolismo, imunização, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e alimentar, importância da atividade física, saúde mental e outros.

ASCOMCER TAMBÉM MARCA PRESENÇA



A Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (ASCOMCER) também realiza ações de conscientização no "Novembro Azul". A programação inclui diversas palestras e ações solidárias de empresas da cidade, que estão sendo realizadas no auditório do hospital para beneficiar pacientes e familiares. Além disso, a fachada da entidade está com iluminação azul desde o primeiro dia de novembro. “É o primeiro ano que a gente realiza atividades diferentes do que estávamos habituados a fazer. O 'Novembro Azul' está crescendo, ainda é um pouco tímido, mas cresce”, disse a assessora de comunicação do hospital, Sara Tellado.



Neste sábado, 25, das 8h30 às 10h, estão previstas a realização dos exames agendados pela entidade. “Abrimos o cadastro na primeira semana de novembro, mas a procura foi tão grande que as vagas foram preenchidas”, destaca Sara.



Fechando a semana da campanha, no dia 27, de 8h às 12h, os profissionais da barbearia Don Camaleon estarão realizando cortes de cabelo nos pacientes e acompanhantes, e a Rhema Estética estará ofertando manicure e massagem, de forma gratuita, no auditório da ASCOMCER. “O homem precisa deixar o tabu, o preconceito de lado, pois todos os exames são importantes e nenhum anula o do toque, que é a única maneira de diagnosticar o câncer de próstata”, finaliza.



Confira a programação completa das UBSs participantes e das ações da ASCOMCER:

Programação completa das UBSs participantes, com atendimento das 18h às 20h



Dia 21-Santa Cecília (Rua Gabriel Rodrigues, 900)

Dia 22 - Marumbi (Rua Barão de Retiro, 1.462)

Com atendimento das 18h30 às 21h



Dia 21 - Vale Verde (Rua Marciano Pinto, 856)

Dia 22 - Santo Antônio (Rua Alexandre da Ressurreição 285)

Dia 23 - Progresso (Rua Jorge Knopp, 119)

Dia 27 - Retiro (Rua Sebastião Cardoso, 41)

Dia 28 - São Pedro (Rua João Lourenço Kelmer, 1.433)

Dia 29 - Milho Branco (Rua Nicolau Schuery)

Dia 30 - Vila Ideal (Av. Francisco Valadares, 1.910)

Programação ASCOMCER



• 25/11 (sábado)

8h30 às 10h - Realização dos exames agendados pela Campanha Novembro Azul

• 27/11 (segunda)

8h às 12h (auditório ASCOMCER) - Corte de cabelo com cabeleireiros da barbearia Don Camaleon + Manicure e massagem com profissionais da Rhema Estética

• 28/11 (terça)

14h às 15h30 (auditório ASCOMCER) - Palestra aos pacientes “A síndrome das mãos e pés: cuidados importantes para pacientes oncológicos” (podóloga Jacqueline Santos)