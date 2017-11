Agentes impedem a entrada de drogas e celulares em unidade prisional de Juiz de Fora

Agentes de Segurança Penitenciários evitaram a entrada de três celulares, quatro carretéis de linha de pedreiro, invólucros e barras de substâncias análogas à maconha, cocaína e crack, totalizando aproximadamente três quilos de drogas, na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, zona Leste de Juiz de Fora, na madrugada desta segunda-feira, 20.



O material foi apreendido pela Equipe Charlie que estava de plantão e pelos Agentes que atuam no Canil da unidade prisional com ajuda do pastor alemão Diesel, após avistarem indivíduos não identificados entrando no perímetro de segurança extramuros. Esses homens, ao observarem a aproximação da equipe de segurança, fugiram e deixaram uma mochila com os objetos e as drogas.



O Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) foi feito pelos Agentes e o material encaminhado para a Polícia Civil.

Da redação/ Assessoria Seap