Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore na manhã dessa segunda-feira, 20, na Avenida Brasil, sentido ao bairro Poço Rico. Duas pessoas ficaram feridas e já foram retiradas do veículo, sendo que uma delas estava desacordada.



Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) já estão no local do acidente e o trânsito segue lento na região.