Cesama anuncia prazo para moradores do condomínio Vivendas Belo Valle regularizarem dívida

Os residentes em situação regular do condomínio Vivendas Belo Valle, empreendimento do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 (MCMV-F1), poderão realizar acordo junto à Cesama para o pagamento de seus débitos entre a próxima segunda-feira, 20, e o dia 1º de dezembro. A decisão foi anunciada em reunião da subcomissão de Água da Comissão Especial Minha Casa Minha Vida da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Sargento Mello Casal (PTB).



Os moradores devem se dirigir à agência de atendimento da Cesama na Av. Getúlio Vargas,nº1001, Centro, portando identidade, CPF e o registro do imóvel ou comprovante de residência. Caso esteja cadastrado no CadÚnico, o cidadão pode levar o cartão do benefício para obter a tarifa social. O pagamento da dívida poderá ser parcelado.



De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Expansão da Cesama, Marcelo Mello do Amaral, os moradores que regularizarem suas situações terão a medição do consumo individualizada pelo órgão. “A ideia é que as pessoas que estão regulares no condomínio procurem a Cesama e façam um termo de acordo, solicitando ligação individual e ao mesmo tempo regularizando a dívida que o condomínio atribuiu para aquela pessoa”, explica.



O presidente da subcomissão, o vereador Sargento Mello Casal (PTB), ressalta a importância dos moradores procurarem a Cesama no prazo estipulado. “Posteriormente ao acerto da dívida e da individualização dos hidrômetros pode haver, no futuro, corte no abastecimento de água das pessoas que não são proprietárias dos imóveis ou que não quitaram seus débitos com a Cesama”, alerta o vereador.



Além do presidente da subcomissão, o vereador Sargento Mello Casal (PTB), e de representantes da Cesama, estiveram presentes na reunião os vereadores Charlles Evangelista (PP) e Marlon Siqueira (PMDB), que integram a subcomissão, o Conselho Municipal de Habitação e o vereador Zé Márcio (PV), presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara.

Fonte: Assessoria