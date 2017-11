Homem assassinado no São Benedito foi confundido por autores

Os dois jovens, 18 e 19 anos, suspeitos de terem assassinado um homem de 29 anos no bairro São Benedito, zona Leste, no dia 7 de novembro, prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) nessa sexta-feira, 17. “O crime ocorreu em uma região ‘quente’ do bairro, onde o tráfico de drogas é intenso. A vítima foi até lá para arrumar o carro e ficou pela área aguardando”, afirmou o inspetor Anderson Gibi.



A vítima morava no bairro e não freqüentava a região, por isso, não foi reconhecida pelos autores. “Durante o depoimento, eles disseram que viram a vítima e acharam que ela seria de um bairro rival e que estaria ali para atacá-los. Como ele era trabalhador e não ficava naquela área, ele foi confundido”, relatou o inspetor, ao descartar a hipótese de que a morte teria sido motivada pelo tráfico de drogas.



“Eles colocaram a mão na arma e a vítima assustou e correu. Foram atrás dela e a atingiram nas costas. Ele iria casar dois dias depois”, falou Gibi.