Delegacia de Homicídios conclui investigações de casos no Grajaú

A Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) concluiu nesta sexta-feira, 17, as investigações do assassinato e tentativa de homicídio realizados no bairro Grajaú, zona Leste, esta semana.



Na tarde de terça, na Rua Nossa Senhora do Líbano, um jovem de 21 anos foi assassinado. Conforme o registro da ocorrência, dois indivíduos efetuaram disparos contra a vítima e fugiram e direção ao bairro Nossa Senhora Aparecida, na mesma região.



“Nós ouvimos as testemunhas e familiares da vítima na manhã desta sexta. E os dois autores já foram identificados”, afirmou o delegado titular da DEH, Rodrigo Rolli.

Taxista e passageiro são alvos de disparos



Um taxista de 25 anos e o passageiro de 21 foram alvos de disparos de arma de fogo na madrugada dessa quarta-feira, 15, na Rua Belizário de Castro.



O passageiro solicitou uma corrida até o bairro Grajaú. Já na rua informada, pediu ao taxista que aguardasse por alguns minutos, pois estava esperando a sua namorada. Após 40 minutos de espera, um indivíduo chegou e efetuou vários disparos na direção do passageiro, sendo que um dos tiros lhe atingiu as costas e outro acertou na orelha do taxista. Para fugir dos demais disparos, a vítima entrou na casa da namorada.



De acordo com o inspetor Anderson Gibi, o crime foi motivado por questões passionais. “O rapaz recebeu uma mensagem de que ela queria falar com ele, por isso foi até o local. E, provavelmente, ele foi atraído pelo o atual companheiro da moça, principal suspeito do caso”, relatou o inspetor.



A vítima era ex-companheiro da moça, que, em depoimento, afirmou que estava com o atual no momento do crime.