Campanha arrecada itens de natal para pacientes carentes do Hospital Ana Nery

O projeto “Visitas Solidárias” está com uma campanha para arrecadar itens de natal para os cerca de 250 pacientes do Hospital Ana Nery, no bairro Grama. Conforme Leonardo Barbosa, fundador da iniciativa, os objetos que serão arrecadados são os mesmos que a equipe de voluntários leva até a unidade durante a semana.

“São biscoitos, itens de higiene pessoal, como creme dental e sabonetes, caça-palavras, além de pilhas AA, que os enfermos pedem para seus rádios. Neste ano, também estamos pedindo como diferencial um chocolate para entregar no dia da doação”, explica ele, reforçando que o estoque do grupo está baixo. “Se ganharmos mais coisas, vamos entregar ao longo do ano também”.

A campanha vai até o dia 13 de dezembro. Para doar, basta entrar em contato por meio da página do projeto no Facebook (www.facebook.com/visitassolidarias) ou através dos telefones (32) 98809-5366 ou (32) 98854-9059. Os itens serão entregues no dia 16, na sede do hospital. Voluntários também são bem-vindos e podem comunicar a intenção pelos mesmos meios.

O assistente social da entidade, Edielson Batista de Sá, ressalta a contribuição do grupo, que há um ano leva afeto e carinho para os pacientes. “Acaba que em nosso dia a dia não conseguimos dar a devida atenção aos pacientes, em virtude de termos um olhar mais profissional. Não conseguimos ter uma conversa mais demorada com eles, trazer algo diferente, e o projeto complementa nesse quesito. As pessoas que estão no hospital, geralmente, não têm família, e como a internação dura um período maior, essa ausência contribui para o aumento da depressão, para a entrega dos pacientes em relação a não querer a reabilitação. Mas as visitas acabam amenizando essa condição que eles se encontram”, revela.

Para informações, agendamentos de visitas ou contribuições com o Ana Nery, as pessoas podem ligar para os telefones (32) 3229-7510 ou (32) 3229-7500.

O PROJETO

O projeto "Visitas Solidárias" foi criado em maio de 2016 por um grupo de amigos que sentiam necessidade de ajudar pacientes carentes de um hospital. Atualmente, a equipe realiza visitas semanais ao Hospital Ana Nery. Nessas idas, eles doam mais do que itens de alimentação e higiene pessoal: levam carinho e afeto aos atendidos pela instituição.

Por meio de conversas, os voluntários vão, aos poucos, descobrindo as necessidades de cada paciente e deixando mais leve o dia a dia da rotina hospitalar.