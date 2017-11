Funalfa lança edital de incentivo à criação e pesquisa em dança

Estão abertas as inscrições para o edital que selecionará até seis propostas de artistas e grupos locais para pesquisa e elaboração de processos cênicos em dança. As inscrições são gratuitas e vão até 15 de dezembro. O edital, realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), faz parte das ações do “Festival de Dança de Juiz de Fora”, previsto para acontecer em setembro de 2018, e visa fomentar a criação local na área da dança.



Durante o período de seis meses (de março a agosto de 2018) os selecionados receberão recurso financeiro, artístico e técnico, para pesquisa e criação dos trabalhos. Serão contemplados até três projetos de pesquisa inéditos e até três projetos de pesquisas já existentes, para aprimoramento. Entende-se como inéditos os trabalhos que nunca tiveram resultado final apresentado ao público e como existentes as pesquisas que sejam continuação de trabalho já desenvolvido anteriormente, desde que em nova fase de pesquisa.



A inscrição é feita mediante o envio da documentação, disponível no edital, através do e-mail festdançEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . O resultado será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2018.

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS



Além da participação no edital, artistas locais poderão participar de uma oficina gratuita, no dia 26 de novembro, às 14h, de elaboração de projetos na área da dança. O evento será ministrado por Ana Paula Emerick, no Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa (Av. Barão do Rio Branco, nº2.234, Centro). As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro, pelo e-mail festdançEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Fonte: Assessoria