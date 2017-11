Mesa de Debates da TVE recebe moção de aplauso da Câmara

O programa Mesa de Debates da TV Educativa Juiz de Fora (TVE-JF) recebe na próxima segunda-feira, 20, uma moção de aplausos promovida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, através do vereador Julio Obama Jr. (PHS) em reconhecimento ao trabalho de levar para o juiz-forano entretenimento, cultura e jornalismo de qualidade.



De acordo com o parlamentar do PHS, o programa é um dos poucos espaços na cidade e na região em que as questões políticas, econômicas, culturais, educacionais e outras são debatidas, com total imparcialidade, a serviço da verdade. “Sempre apresenta os dois lados, os dois pensamentos de um fato ou de um momento, sem querer ser ou parecer tendencioso, se limitando positivamente a dar ao telespectador a informação para que faça seu próprio juízo. É um espaço de jornalismo sério, por onde já debateram grandes figuras da cidade e do Brasil”, afirma.



Obama avalia de forma positiva a participação do programa na cidade. “Os temas locais ganham relevância, e quem acompanha a programação da ‘Mesa’ tende a estar mais próximo de tudo acontece no nosso dia a dia”, reforça.



O diretor de operações do Grupo SIRCOM, Erickson Aragão, ressalta que os objetivos da TV são os de levar entretenimento, educação e cultura para o telespectador. “A TV é constituída por pessoas da própria cidade, conta com a parceria da TV Cultura, com sede em São Paulo, além da exibição de telejornais das redes Brasil e Minas, proporcionando cobertura nacional e estadual. Por meio do TVE Informa, o cidadão acompanha tudo que acontece na cidade, e no contexto da Mesa de Debates, os temas que estão em evidência no município”, explica.



Para Aragão, a homenagem incentiva a continuidade do trabalho e mostra que o programa está no caminho certo. “A gente recebe o apoio dos vereadores, em especial do Obama Jr. e agradecemos. Isso nos impulsiona para que possamos continuar envolvendo as pessoas com jornalismo de qualidade, que é a nossa missão”, destaca.

HISTÓRIA DA MESA DE DEBATES



O programa foi idealizado e montado por Josino Aragão, e instituído na grade da extinta TV Tiradentes em 1990. Logo depois ele foi reproduzido para a antiga Rádio JF, esteve presente na Rádio Pio XII, atual Rádio Premium JF. Em meados de 1995, além da transmissão na Premium nas frequências AM e FM, ele passou a integrar a grade da TVE, onde permanece até os dias atuais, sempre com o mesmo molde: duração de uma hora e os debatedores.



“Na época, os telejornais das emissoras locais eram bem curtos, não havia espaço para um programa como esses. A nossa ideia foi abrir espaço para que a pessoa que estivesse sendo entrevistada tivesse tempo de expor seu trabalho. É um programa que veio a agregar, que sempre contou com a presença do artista local e as pessoas que vinham para visitar Juiz de Fora”, lembra Jovino Quintella, que esteve no início das produções do programa.



“A visualização da Mesa é muito grande. As pessoas têm tempo para apresentar o que elas acham necessário e o telespectador fica ciente do que está sendo feito, fator que eleva a audiência. Sempre recebemos grandes artistas, políticos, médicos e outros. É um marco para a TV juiz-forana, em que fomos pioneiros”, conta.