Carro com corpos carbonizados é encontrado em estrada próxima à União Indústria

Um carro com três corpos carbonizados foi encontrado em uma estrada de difícil acesso, próximo à rodovia União Indústria, em um trecho que liga Juiz de Fora à Matias Barbosa, na tarde desta terça-feira, 16.



De acordo com informações preliminares apuradas no local, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por meio de denúncia anônima, para combater as chamas no automóvel. Após debelarem o fogo, os bombeiros encontraram os corpos e comunicaram à Polícia Militar (PM).



Os peritos foram acionados e a chegada dos mesmos está sendo aguardada no local, para que sejam feitas as análises do veículo - como identificação do modelo e placas - e a confirmação do número de vítimas.



A identificação dos corpos será feita após trabalho pericial.