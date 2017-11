Bombeiros combatem incêndio em oficina no bairro Ladeira

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quarta-feira, 15, a fim de combater um incêndio em uma oficina no bairro Ladeira, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Os bombeiros foram acionados por volta das 19h20 e as chamas foram controladas por volta das 19h45. Foram gastos 2.500 litros de água para combater o fogo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, no local do ocorrido encontravam-se pneus, rodas de alumínios e móveis. O proprietário não soube informar a possível causa do incêndio.

Fonte: Corpo de Bombeiros