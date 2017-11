Conselho de Proteção Animal abre seleção para entidade da sociedade civil organizada

O Conselho Municipal de Proteção Animal (Compa) abriu nova oportunidade para representantes da sociedade civil organizada atuarem em ações nesta área. A segunda chamada do processo eleitoral para integrar o quadro de conselheiros oferece duas vagas efetivas e duas para suplentes. As inscrições foram abertas nessa terça-feira, 14, e seguem até o dia 24.

A criação do conselho tem como objetivo o planejamento de ações combinadas entre instituições organizadas e profissionais das diferentes áreas. Como, por exemplo, campanhas de adoção responsável e fiscalização das normais legais do município. Para isso, o Compa contará com equipe formada por médico veterinário, protetores independentes e entidades da sociedade civil.

Os candidatos interessados devem apresentar a documentação exigida até a data limite, na sede do Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb), na Av. Francisco Valadares 1.000, Bairro Vila Ideal. O horário de atendimento é de 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. A lista da documetação está disponível no site da Prefeitura. O nome das entidades inscritas será afixado na Casa dos Conselhos, no dia 27.

O edital de segunda chamada é nova tentativa de envolver a participação de entidades da sociedade civil organizada, uma vez que não houve número de inscritos suficiente. Após o edital, caso as vagas ainda estiverem disponíveis, o próprio conselho dará início ao processo de indicação de outras entidades, através de carta convite. Este procedimento pode ser necessário, para o fechamento do quadro do conselho.

ELEIÇÃO

Na última quinta-feira, 9, foi realizada a eleição dos candidatos inscritos na primeira chamada do edital, para composição do Compa. Como resultado, o conselho elegeu os seguintes representantes:

Entidade de sociedade civil organizada: Sociedade Juizforana de Proteção aos Animais e meio Ambiente (SJPA), chapa única, eleita com um voto.

Protetores independentes: Nelma Ferreira dos Reis (titular) e Erika Schawarten (suplente), compondo a Chapa 1, eleita com seis votos, e Erika da Silva Romano (titular) e Silvana Guimarães Fortunato (suplente), Chapa 2, e eleita com cinco votos.

Médico veterinário: Adolfo Firmino da Silva (titular) e Érico Furtado Alvares (suplente), Chapa 1, eleita com três votos.

Fonte: Assessoria