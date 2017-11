PM apreende cinco pessoas e drogas durante operação no São Benedito

A Polícia Militar (PM) realizou na manhã dessa terça-feira, 14, uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Benedito, zona Leste. De acordo com o comandante da 70º Companhia da Polícia Militar e responsável pela ação, capitão Carlos Vilaça, 108 policiais, 17 viaturas e uma aeronave foram empenhados durante a ação.



“Essa operação foi desencadeada para garantir segurança para a comunidade. Esse era o nosso maior foco”, afirmou o militar. “Recebemos informações da comunidade e fizemos cruzamento desses relatos com os nossos dados estatísticos e de inteligência. Diante disso, sugerimos ao Judiciário a emissão de mandados de busca e apreensão, que foram acatados, e nessa quarta-feira nós deflagramos a operação”, acrescentou Vilaça.



Os militares cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e a ação resultou na prisão de quatro pessoas maiores de idade e um adolescente, pertencentes a grupos distintos. Dentre os detidos está um jovem de 21 anos, um dos principais indivíduos envolvidos em homicídios e demais crimes na região.



“Nós tínhamos um mandado de busca e apreensão para a residência que era utilizada por ele. Chegamos lá, ele não estava e, durante as diligências, recebemos a informação do paradeiro dele. Este suspeito estaria em Matias Barbosa e lá encontramos o mesmo, que já tinha um mandado de prisão expedido contra ele”, esclareceu.



O infrator cumpria a pena em regime aberto e, por desobedecer às determinações do sistema em que se encontrava e a ordem judicial que estabelecia que permanecesse na cidade, foi expedido o mandado de prisão contra ele. “O jovem foi conduzido à delegacia e segue preso” completou Vilaça.



O adolescente apreendido é parente do suspeito e foi encontrado na residência do mesmo. “Ele também mora na casa, onde, em uma ação anterior, uma pistola 9mm foi apreendida. Por isso, ele criou um fundo falso para esconder os materiais que também foram apreendidos [na operação dessa terça-feira]”, disse o policial. No fundo falso, foi encontrado uma balança de precisão, uma munição 9mm e aço, que era utilizado para o refino de entorpecentes.



Além deste material, durante a operação os militares apreenderam uma pistola e um fuzil falsos, um coldre, R$2.527,55, quatro rádios comunicadores, cinco tabletes de maconha, quatro tabletes de cocaína, 18 celulares, material para embalagem de droga, uma câmera digital, uma máscara e um CPU de computador. “Se a população tiver mais informações, que repasse a Polícia Militar para que a gente possa trabalhar de forma conjunta para ter um resultado eficaz igual a este”, finalizou.