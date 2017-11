UBSs promovem atendimento diferenciado no “Novembro Azul”

A campanha “Novembro Azul” teve início na terça-feira, 7, e mais dez unidades básicas de Saúde (UBSs) foram incluídas na programação. Com isso, são 19 que promoverão atendimento diferenciado este mês. O principal objetivo da atividade, organizada pela Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), é a conscientização a respeito das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os homens acima de 45 anos são o público-alvo.



O atendimento acontecerá ao longo de todo o mês, com data específica em cada UBS, sempre no período noturno. Serão ofertados exames de próstata, combinado ao de sangue PSA (antígeno prostático específico), marcador mais importante para detectar, estagiar e monitorar o câncer de próstata. Em cada unidade serão credenciados cem homens para o atendimento.



Além do foco na prevenção ao câncer de próstata, serão realizadas atividades educativas, com enfoque na saúde integral do homem, como prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids), direitos reprodutivos e planejamento familiar, violência sexual e familiar, tabagismo, alcoolismo, imunização, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e alimentar, importância da atividade física, saúde mental e outros.



Para a realização da campanha, a SS contará com a parceria da Faculdade Suprema, Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) e dos hospitais Maternidade Therezinha de Jesus e Universitário (HU), além da colaboração dos profissionais para a realização dos exames.

Confira a programação completa das UBSs participantes, com atendimento das 18 às 20 horas:



Dia 7 – Vila Esperança (Rua Nova, nº20)

Dia 8 - Linhares (Rua Odilon Braga)

Dia 9 – Jardim Esperança (Rua Padre João Micheleto, nº35)

Dia 13 - Santos Dumont (Rua Álvaro José Rodrigues, nº25)

Dia 14 - São Sebastião (Rua Jorge Raimundo, nº 209)

Dia 16 - Jóquei Clube 2 (Rua Antônio Guimarães Peralva, nº 130)

Dia 20 - Vila Olavo Costa (Rua Jacinto Marcelino, nº 16)

Dia 21 - Santa Cecília (Rua Gabriel Rodrigues, nº 900)

Dia 22 - Marumbi (Rua Barão de Retiro, nº 1.462)

Com atendimento das 18h30 às 21 horas:

Dia 14 - Furtado de Menezes (Rua Furtado de Menezes, nº 19 A)

Dia 16 - Nossa Senhora Aparecida (Rua N. Sra. Aparecida, nº 120)

Dia 20 - Santa Luzia (Rua Torreões)

Dia 21 - Vale Verde (Rua Marciano Pinto, nº 856)

Dia 22 - Santo Antônio (Rua Alexandre da Ressurreição, nº 285)

Dia 23 - Progresso (Rua Jorge Knopp, nº 119)

Dia 27 - Retiro (Rua Sebastião Cardoso, nº 41)

Dia 28 - São Pedro (Rua João Lourenço Kelmer, nº 1.433)

Dia 29 - Milho Branco (Rua Nicolau Schuery)

Dia 30 - Vila Ideal (Av. Francisco Valadares, nº 1.910)

Fonte: Assessoria