Bombeiros utilizam drone e técnicas de escalada para salvar cachorros na Pedreira Santo Antônio

Na manhã do último sábado, 11, moradores do bairro Linhares solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros Militar para o resgate de um animal em local de difícil acesso. As primeiras informações deram conta que três cachorros da raça não definida, haviam adentrando na nas imediações da pedreira Santo Cristo, consequentemente os animais caíram em um local de difícil acesso há uma altura de aproximadamente 400 metros, e não conseguiram sair, os moradores ouviram os latidos dos cachorros e resolveram chamar os Bombeiros para o resgate dos animais.

O local é íngreme e cercado por mata, situação que dificultou bastante o trabalho dos bombeiros, não sendo possível localizar os animais.

As buscas permaneceram durante o final de semana e na manhã desta segunda-feira, 13, foi utilizado o emprego de drone, equipamentos e técnicas de escalada para visualizar e alcançar os animais.

Nesta tarde um animal foi resgatado com vida, se encontra bem, será encaminhado para os cuidados necessários. A equipe permanece no local na busca pelos outros dois animais que segundo relato estariam também no mesmo local, ainda não há confirmação se realmente eram três animais.

