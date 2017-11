Settra define esquema para segundo dia de provas do Enem

Em virtude do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 12, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizará ônibus extras para os locais onde as provas serão realizadas.

As linhas 555 e 545 (Universidade) contarão com 17 veículos extras, a partir das 9 horas. Os horários das 10h30 e 13 horas da linha 555, que saem do Centro, atenderão também à Escola de Engenharia.

Ainda atendendo à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a linha 755 (Zona Norte/ UFJF) terá horário extra às 10h50, saindo do Bairro Santa Lúcia. A linha 590 (Zona Sul/UFJF/CAS-HU – Centro de Atenção à Saúde do Hospital Universitário) atenderá os candidatos no horário das 11h15, saindo do Bairro Sagrado Coração de Jesus.

A partir das 15h30, a linha 545 (Universidade) deverá voltar a operar com oito veículos, até as 18h30, saindo da UFJF, quando voltará à garagem, da mesma forma que a linha 555 (Universidade).

Já a linha de ônibus 508 (Avenida Deusdedit Salgado), que atende à Faculdade Suprema, contará com os seguintes horários extras, partindo do Centro: 10h55, 11h5, 11h15, 11h30, 11h45.

As linhas 211 (Rio Branco), 214 (Bairu/ Cruzeiro do Sul) e 221 (Bom Pastor/ Santa Catarina), atenderão, respectivamente, aos seguintes locais: Faculdade Estácio de Sá e Colégio de Aplicação João XXIII. Os horários extras da linha 211, com saída do Bairro Manoel Honório, serão: 10h50, 10h55, 11h50 e 11h55. Os horários de atendimento, a partir da Avenida Rio Branco, serão: 11h20, 11h25, 12h20 e 12h25. A linha 221 terá um horário extra, partindo do Bom Pastor às 11h45

Circulação

A Rua José Lourenço Kelmer vai operar em mão única, entre o portão Norte da UFJF e o trevo do Jardim Casablanca, nesta direção. Já a Rua Lauro Teles de Mesquita terá inversão de sentido.

Os veículos provenientes do Centro, com destino à UFJF, deverão realizar o seguinte trajeto: Avenida Pedro Henrique Krambeck, ruas Lauro Teles de Mesquita e José Lourenço Kelmer.

Os ônibus provenientes do Centro, com destino ao Bairro São Pedro, transitarão pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Antônio Rufino, Avenida Presidente Costa e Silva.

O transporte coletivo proveniente do Centro, com destino à UFJF, transitará pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Lauro Teles de Mesquita, UFJF.

Fonte: Assessoria / PJF